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30.12.2017 16:30

Putin'den Esad'a: Yeni yılda da yanınızdayız

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Putin'den Esad'a: Yeni yılda da yanınızdayız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yeni yıl tebriği gönderdi. Putin, 'Suriye'nin egemenliğini savunmasına yardım etmeyi sürdüreceklerini' belirtti.

Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratılması sonrası barış görüşmelerine ilişkin tartışma sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yeni yıl tebriği geldi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin Esad’a, ‘Suriye’nin egemenliğini savunmasına yardım etmeyi sürdüreceklerini’ söyledi.

Putin bu ayın başında Suriye’deki Rus askerlerinin sayısının azaltılması emrini vermiş. Ancak Rusya, Suriye’nin Lazkiye vilayetindeki Hmeymim Hava Üssü ile Tartus’taki donanma üssünü kalıcı olarak tutacak. (Dış Haberler)


 

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