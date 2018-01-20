Putin’den eksi 7'de 'inançlı ve sağlıklıyım' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 18 Ocak gecesi kutlanan Hz İsa’nın vaftiz edilmesi etkinliklerini fırsat bilerek ülkesi ve dünyaya ‘turp gibiyim’ mesajı verdi. Başkan Putin, termometre eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi sulara girdi.

Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, 65 yaşındaki Vladimir Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mı” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle girdi.

İNANÇLI VE SAĞLIKLI

Böylece Putin bir yandan dini vecibelerine sadık olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını gösterme fırsatı bulmuş oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı. Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı” tartışmasıyla birlikte başladı. ABD Başkanı Donald Trump 12 Ocak’ta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek yeni sağlık raporu almıştı. (hürriyet)