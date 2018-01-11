Putin'den Ankara'ya son dakika 'drone' mesajı!

Açıklamalarda bulunan Putin, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefonla görüştüğünü dile getirdi.
Putin, geçtiğimiz hafta gündeme gelen drone saldırısı hakkında ise açıklamalarda bulundu.
Reuters haber ajansına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. İki lider Suriye'deki son durumu ele aldı. Habere göre Putin, "Suriye'deki drone saldırısıyla Türkiye'nin ilgisi yok. Saldırının arkasındaki provokatörleri biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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