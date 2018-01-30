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31.01.2018 01:40

Putin o isim hakkında konuştu: Sorunlu bir gerizekalı

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Putin o isim hakkında konuştu: Sorunlu bir gerizekalı
Putin, Rus sporculara yönelik doping suçlamalarının Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı Eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov'un sözlerine dayanmasının tuhaf olduğunu söyledi.

Rodçenkov'u 'sorunlu bir gerizekalı' olarak nitelendiren Putin, "Gerizekalı Rodçenkov'u ifade vermesi için WADA'ya götürdüler. Bu kişinin yasayla bariz sorunları var. Her şey kendisine güvenilmeyecek bu kişiye dayanıyor" dedi.

Rodçenkov'un yasadışı işlerle uğraştığını ve hapis cezası verilmesi gerektiğini kaydeden Putin, "Bunun yerine Rodçenkov'u Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı'nı yönetmekle görevlendirdiler" diye konuştu.

RODÇENKOV 2016'DA ABD'YE TAŞINMIŞTI

WADA'nın Kasım 2015'te Moskova Dopingle Mücadele Laboratuvarı'nın faaliyetlerini askıya almasının ardından Rodçenkov istifa etmiş ve Ocak 2016'da ABD'ye taşınmıştı. Rodçenkov daha sonra New York Times'a verdiği röportajda Rusya'da devlet destekli doping programı olduğunu ifade etmiş, WADA'nın bu yöndeki raporunun dayandırıldığı ifşaatçılar arasında yer almıştı.

Rodçenkov, Putin'in doping programından haberdar olduğunu da iddia etmişti.(sputnik)

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