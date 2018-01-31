Profesör İştar Gözaydın 1 yıl sonra beraat etti

Prof. İştar Gözaydın, 94 gün tutuklu kaldığı davanın bugün görülen dördüncü duruşmasında beraat etti.

Prof. İştar Gözaydın'ın yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme, “Değerlendirilen deliller sanığın suç içindeki durumu eylemin ortaya çıkma şekli birlikte ele alındığında sanığın atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından” beraatine karar verdi.

Prof. Gözaydın “silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla Aralık 2016’da başlayan soruşturmanın ardından 94 gün tutuklu kalmıştı.

Ne olmuştu?

Prof. Gözaydın 20 Aralık 2016’da evinden gözaltına alındı, 27 Aralık 2016’da “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 30 Mart 2017’de tahliye edildi.

İddianamede 5 ile 10 yıl arasında hapsi istenin Gözaydın’ın Can Erzincan ve Samanyolu TV’de program yapması, Gediz Üniversitesi’nde ders vermesi kanıt olarak gösterilerek, “FETÖ’nün terör örgütü olarak deşifre olduğu 17-25 Aralık’tan sonra bunu fark etmesi gerektiği halde sunulan imkanların diğer tekliflerden daha iyi olması nedeniyle Gediz Üniversitesi ve Samanyolu TV’de teklif edilen görevleri kabul etmiştir” denildi.

İddianamede “Şüphelinin alanında tanınan, ağırlığı olan, yurt içi ve yurt dışı akademik dünyada etkinliği olan bir kişi olduğu kuşkusuzdur. Örgüt şüphelinin kimliğini kullanarak kamuoyunda meşru ve legal görünmek, sempati toplamak, şüphelinin de tanındığı ortam ve camialarda etkinliğini arttırmak amacıyla şüpheliyi kendi bünyesi içine dahil etmek istemiş, şüphelinin akademik ününü ve etkinliğini kullanarak Gediz Üniversitesi’nde, Samanyolu TV ve Can Erzincan TV gibi televizyon kanallarında şüpheliyi ön plana çıkararak kamuoyundaki ağırlığını arttırmak istemiştir” ifadeleri yer aldı.

İştar Gözaydın hakkında

1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1977’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında aynı fakültenin İdare Hukuku Anabilim dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1986-1987 yıllarında Fulbright Bursu’yla ABD’de lisansüstü çalışmalarına devam etti. 1986’da Georgetown University International Law Institute’da devam ettiği A.B.D. hukuk sistemi üzerine sertifika programından sonra, 1987’de New York Üniversitesi’nden yüksek lisans; 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı.

Akademik çalışmaları din ve devlet ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık ve hukuk-siyaset ilişkileri üzerinde yoğunlaştı.

Helsinki Yurttaşlar Derneği kurucu üyesi.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını var. Kitaplarından bazıları: Diyanet: Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, Müslüman Toplum, “Laik” Devlet: Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, Bir Toplumda Bir arada Yasamak için Akılda Tutulması Gerekenlere Dair El Kitabı

Akademik çalışmaları dışında, kurucularından olduğu Açık Radyo 94.9’ta 1995’ten beri sürdürmekte olduğu programlarında, son yıllarda Johann Sebastian Bach üzerine yoğunlaşan “Mekanlar ve Çağlar içinde Ses” adlı bir müzik programının yapımcı ve sunuculuğunu sürdürüyor.

7 Haziran 2015 seçimleri öncesi cumhurbaşkanının seçimlere gölge düşürdüğünü belirterek siyasi partilere, medyaya, anayasal kurumlara ve hükümete çağrı yapan 76 akademisyen arasındaydı.

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu.

Gediz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı görevini sürdürürken açığa alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında gerekçe olarak “Reteweetlediği iki Diken makalesi, idama ve şiddete karşı çıkan paylaşımlar” gösterildiğini belirtmişti.

Diken’de yer alan habere göre Gözaydın, açığa alınmasıyla ilgili: “İdama ve şiddete karşı durmayacaksak, insan onuruna sahip çıkmayacaksak; biz akademisyen ve insan olarak ne için varız ki?” demişti.

Gediz Üniversitesi 23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan 667 KHK ile"Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY)"e ait ya da bağlantılı olduğu iddia edildiği” gerekçesiyle kapatılan 15 vakıf üniversitesi arasındaydı. (BK)