Prof. Dr. Oran'dan Erdoğan'a dava ve suç duyurusu

Baskın Oran, Afrin operasyonuna son verilmesi çağrısında bulunan aydınlar hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı.

Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Oran'ın Erdoğan'a, Afrin harekatına son verme çağrısı yapan 170 aydın hakkındaki sözlerinden dolayı davası açığı öğrenildi. Oran ayrıca Erdoğan hakkında suç duyurusunda da bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinin nefret söylemi içerdiğini ve hakaret suçu barındırdığını belirten Prof. Dr. Basın Oran, Erdoğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. ve 216. maddelerine göre suç işlediğini söyledi.

Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 170 aydın için kullandığı “hain”, “ahlaksız”, “adi”, “sözde sanatçı”, “riyakarlık”, “sahtekarlık”, “fikir soytarılığı”, “teröristlere canlı kalkan”, “bölücü terör örgütüne yardakçılık”, “teröristlere ülkemiz içinden kol-kanat germek, destek vermek”, “İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan; kendini gazeteci, yazar, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran”, “Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar?” gibi ifadelerini hatırlattı.