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14.02.2018 23:00

Potanın Perileri 4'te 4 yaptı!

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Potanın Perileri 4'te 4 yaptı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 86-48 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

DHA - SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)

TÜRKİYE: Işıl Alben 9, Pelin Derya Bilgiç 6, Bahar Çağlar 10, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Cora 7, Elif Emirtekin 3, Melis Gülcan 3, İlayda Güner 6, Kuanitra Holingsvorth 9, Cansu Köksal 14, Esra Ural Topuz 4

ESTONYA: Anderson 11, Asi 5, Bratka 8, Köster 2, Lilleallik 5, Nikolai 4, Piibur, Pokk, Pulk 4, Reinvald 3, Rits 4, Uiga 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 38-19

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-28


Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, oyunun başında hücumda skor bulmakta zorlandı. Bu bölümde dış atışlardan isabet bulan Estonya, 3'üncü dakikada durumu 8-1'e getirdi. Tuğçe Canıtez ve Işıl Alben'in basketleriyle skor üreten ay-yıldızlılar, 5'inci dakikada 10-8'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk periyotunu 21-16 önde tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında İlayda, Cansu ve Bahar'ın sayılarıyla skor kaydetti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını da 38-19 önde kapattı.

3'üncü periyotun başında topu pota altına indirerek hücum eden milliler, yakaladığı 8-0'lık seriyle durumu 46-19'a getirdi. Anderson'ın turnikesiyle ikinci yarıdaki ilk sayılarını kaydeden Estonya karşısında ay-yıldızlılar, 3'üncü periyotu 65-28 önde kapattı. Karşılaşmanın son çeyreğinde de skor avantajını koruyan A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 86-48'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

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