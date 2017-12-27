Posco Assan işçilerinin mücadelesi sürüyor

Sendikalaştıkları için işten atılan Posco Assan işçileri Ankara’ya yürümek için yeniden fabrika önünde buluştu.

Evrensel - Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Posco Assan işçileri, Ankara’ya yürümek için bugün yeniden fabrika önünde buluştu. Çalışma Bakanlığı’nın göndermediği yetki belgesini almak için dün yürüyüşe başlayan işçilere saldıran polis, aralarında sendikacıların da olduğu 30 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltından serbest bırakılan işçiler ve sendikacılar bugün yeniden fabrika önünde bir araya geldi. İşçilere destek için fabrika önüne gelen CHP Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan emniyet güçleri ile işçilere müdahalede bulunmaması için görüşme gerçekleştirdi. “Gerekirse vekilliğimi yakarım” diyen Kaplan, işçilerin engellenmemesini istedi.