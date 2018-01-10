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10.01.2018 19:35

Portekiz'den olay iddia: Talisca imzayı attı!

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Portekiz'den olay iddia: Talisca imzayı attı!
Benfica'nın, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca'nın, Portekiz ekibiyle sözleşme yenilediği iddia edildi. 

O Jogo'daki habere göre Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'yla yeniden anlaştı. 

Haberin detayında Talisca'nın yeni sözleşmesinin 2021 yılına kadar geçerli olduğu öne sürülürken bu anlaşma sonrası, özellikle geçen sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir performans gösteren Brezilyalı yıldızın satışı için Benfica'nın elini güçlendirdiğinin altı çizildi.

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