  • BIST 116.638
  • Altın 158,519
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
06.01.2018 05:35

Polonya'da Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!

»
Polonya'da Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!
Polonya'nın başkenti Varşova'da bir Türk çocuğu ırkçı saldırı sonucu yaralandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğunun ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi. Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Polisin konuyla alakalı olarak ırkçı saldırı kapsamında soruşturma başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

POLONYA BAŞBAKANINDAN KINAMA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok" ifadesini kullandı. Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak için her şeyi yapacağız'' değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans'' dedi.

Polonya'da son yıllarda nefret suçu ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış dikkati çekiyor. Varşova'da 27 Kasım'da düzenlenen saldırıda, İslam Kültür Merkezi'nin camları kırılmıştı. Daha önce de çeşitli saldırılara maruz kalan merkeze domuz başı bırakılmış ve silahlı saldırı düzenlenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eurosam - Aselsan - Roketsan arasında roket anlaşması05 Ocak 2018 Cuma 18:16
  • ABD'den Rusya'ya büyük tehdit!05 Ocak 2018 Cuma 17:05
  • Erdoğan, Fransa'da protestolarla karşılandı05 Ocak 2018 Cuma 15:57
  • 'Baştan çıkarıcı klip' gerekçesiyle tutuklandı!05 Ocak 2018 Cuma 14:29
  • "Yemen'den Suudi Arabistan'a füze fırlatıldı"05 Ocak 2018 Cuma 12:43
  • Macron’dan uyarı: Avrupa dağılabilir05 Ocak 2018 Cuma 11:50
  • 20 turisti taşıyan balon düştü: Ölü ve yaralılar var05 Ocak 2018 Cuma 10:59
  • Kuzey Kore hakkında bu iddia doğruysa...05 Ocak 2018 Cuma 10:01
  • Kuzey Kore'den, Güney Kore'nin teklifine yanıt05 Ocak 2018 Cuma 07:51
  • BM'den İran'la ilgili flaş karar05 Ocak 2018 Cuma 07:32
    • FOTO GALERİ
    • Aykut Demir'in son halini görenler inanamıyor!
    • O silahlar kullanılmaya başlandı!
    • WhatsApp uzun yıllardır kullanılan özelliğini kaldırdı
    VİDEO GALERİ
    • Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
    • Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
    • Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti