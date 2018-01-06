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06.01.2018 17:55

'Polisten gençlere uzun saç dayağı' iddiası Meclis gündeminde

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'Polisten gençlere uzun saç dayağı' iddiası Meclis gündeminde
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Karakolda 10 polisle 'bu saçınız başınız ne lan' dayağı" iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

ANKARA (ANKA) - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Son 10 yılda Türkiye genelinde illere göre işkence ve kötü muamele nedeniyle kaç emniyet görevlisi, jandarma ve kamu görevlisi hakkında idari soruşturma açılmıştır?” diye sordu.

"Karakolda 10 polisle 'bu saçınız başınız ne lan' dayağı" iddiası - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Selim Akdoğan ve kardeşi Yavuz Akdoğan ile arkadaşları Ali Salih Metin ve Burçin Dombaz’ın “saçları uzun olduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınıp, dövüldüğü” iddiasını Meclis gündemine taşıyarak şöyle dedi:

“Dört gencin dövülmesi nedeniyle polisler hakkında idari soruşturmanın yanı sıra adli soruşturma da açılmış mıdır? Yaşanan olay nedeniyle açığa alınan polis var mıdır? Gençler gözaltına alındıklarında Emniyet Müdürlüğüne götürülmeden önce doktor kontrolünden geçirilmiş midir? Gözaltından önce muayene edilmemişlerse, bunun gerekçesi nedir? Son 10 yılda Türkiye genelinde illere göre işkence ve kötü muamele nedeniyle kaç emniyet görevlisi, jandarma ve kamu görevlisi hakkında idari soruşturma açılmıştır? AKP Hükümetinin ‘işkenceye sıfır tolerans politikası’ var mıdır? İşkenceye sıfır tolerans politikasının içeriği nedir?”

 

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