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05.01.2018 17:15

Polisten 'çığlık' maskeli gençlere müdahale

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Polisten 'çığlık' maskeli gençlere müdahale
Kayseri’de 'çığlık' maskesi ile sokak müzisyenliği yapan gençlere polis müdahale etti. Gençler de uyarıyı dikkate alarak maskelerini çıkardı.

Cafer ZENGİN / KAYSERİ, (DHA)- Cumhuriyet Meydan’ında sokak müzisyenliği yapan gençler, dikkat çekip harçlıklarını çıkarmak için ilginç bir yol seçti. Yüzlerine, 'Çığlık' isimli korku filminden sonra yayılan maskeyi takan gençler, gitar ve darbuka çalıp, hem oynadı hem de şarkı söyledi.

Ancak sokak müzisyenlerine sivil bir polis memuru müdahale etti. Sokakta yüzü kapatan maskeyle dolaşılamayacağını ifade eden polis memuru, önce kimliğini gösterdi ve ardından da gençleri uyardı. Polisin uyarısını dinleyen sokak müzisyeni gençler de maskelerini çıkardı.

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