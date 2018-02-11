Polislerin öldüresiye darbına ‘gerekli şiddet’ten beraat

İki yıl önce sokakta bayılan, polislerin darp etmesiyle kendisine gelen S.İ.’nin davasında mahkeme heyeti, skandal bir karar verdi.

BİRGÜN - İstanbul Güngören’de sokakta bayılan, iki polis tarafından darp edilirken kendisine gelen S. İ.’nin davasında skandal bir karar verildi. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, “gerekli şiddet uygulandığı” gerekçesiyle polisler K.T. ile C.Y.’nin beraatine karar verdi. S.İ.’ye ise ‘polislere direndiği’ iddia edilerek ceza verildi, ceza ertelendi.

S.İ., 12 Mart 2016’da, teşhisi hâlâ konulamayan bir hastalığı nedeniyle Güngören’deki Cem Sokak’ta bayıldı. Bir müddet sonra ayıldığında, kendini iki polis tarafından darp edilirken buldu. Dakikalarca süren polis şiddetinin ardından S.İ. başından, yüzünden ve sırtından yaralandı. Sonrasında S.İ.’ye ters kelepçe takıldı ve S.İ., soğuk havada yerde bekletildi. Bu esnada yurttaşlar, polislere, “Ne olur yapmayın artık” diyerek tepki gösterince; S.İ., polis aracına zorla bindirildi ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ancak, darp karakol binasında da devam etti. Karakol kamerası, S.İ.’nin darp edildiğini, “dakika dakika” görüntüledi.



İki yıl süren adalet arayışı

İki yıl süren yargılamada, ilk olarak S.İ., polisler K.T. ile C.Y. hakkında şikâyette bulundu. Ancak S.İ.’nin şikâyeti hakkında ‘takipsizlik kararı’ verildi. Bu kararın ardından savcılık, ‘polislerin S.İ. hakkında tuttuğu tutanağı kabul etti’ ve darp edilen S.İ. hakkında iddianame hazırladı. ‘Mağdur’ iken, ‘sanık’ durumuna düşen S.İ., kendisini darp eden polislere verilen ‘takipsizlik kararı’na itiraz etti. Sonrasında ise mahkeme, ‘takipsizlik kararını kaldırdı’ ve polisler K.T. ile C.Y. hakkında dava açılmasına karar verdi. S.İ., iki sene süren ‘adalet arayışı’nda Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği skandal kararla yıkıldı. Söz konusu mahkeme, S.İ.’yi darp eden polisler K.T. ile C.Y. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, kararında “gerekli şiddet uygulandığını” ifade etti. S.İ. hakkında ise ‘polislere direndiği’ iddiasıyla ceza verildi, ceza ertelendi.



‘Şiddet kullanma hakkı mı var?’



Davaya ilişkin BirGün’e konuşan Avukat Onur Cingil, verilen kararı, ‘hukuk skandalı’ olarak değerlendirdi. Yargılamanın iki sene sürdüğüne dikkat çeken Av. Cingil, sanıkların sadece bir kez duruşmaya geldiğinin altını çizdi. Av. Cingil, “Dosyadaki fotoğraflar, müvekkilin raporu, karakol görüntüleri dikkate alınmamış, ‘polislerin gereksiz yere şiddet kullanarak zorla götürmelerinin düşünülemeyeceğinden’ bahsedilmiştir. Gerekli şiddet nedir? Polislerin gerekli şiddet kullanma hakkı mı vardır? Bu skandal karar ile işkence yapan polisler, mahkeme eliyle korunmuştur. Bu karar sonrasında, zaten cezalandırılmayacağını bilen polisler, işkence ve eziyete devam edecektir. Karara itiraz ettik” diye konuştu.

***

‘Başımı duvara vurdular’

Olayın ardından Bağcılar Devlet Hastanesi’ne götürülen S.İ., ilk ifadesinde buradaki doktorun kendisini muayene etmeden rapor hazırladığını ifade etti. Ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ‘darp raporu’ aldığını aktaran S.İ., savcılıktaki ifadesinde, yaşananları şöyle anlattı: “Cem Sokak üzerinde polis memurlar geldikten sonra olan olayları, o sokakta oturanlardan öğrendim. Kısa kısa anları hatırlayabiliyorum. Bu anlardan biri, polis memurlarından birinin beni oradaki bina duvarına yaslayıp, başımı duvara vurmasıydı.”