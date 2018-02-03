Polisler kokoreççide garsonu dövdü, işletmeciye silah çekti

Karaman'da komiser yardımcısı ve yanındaki özel harekatçı gittikleri kokoreççide önce garsonu dövdü, sonra iş yeri sahibinin başına silah dayadı

Karaman'da komiser yardımcısı E.E., üç meslektaşıyla gittiği kokoreççide, kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu tokatladı, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayıp, başına tabanca doğrulttu. Çıkan arbede sırasında, E.E.'nin yanındaki özel harekât polisi B.Ş. de garsonu dövdü. Olay, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 28 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekât polisi B.Ş. ve Konya'da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman'da, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı.Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumruklamaya başladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada polislerden biri kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekâtçı B.Ş., önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.

TABANCASINI, İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA DAYADI

Kavga sırasında komiser yardımcısı E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, iş yeri sahibi Fatih Taşkıran'ın başına doğrulttu. E.E.'nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir iş yeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İş yerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, büfenin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'VATANDAŞI KORUMASI GEREKEN SİLAHI, VATANDAŞA DOĞRULTTU'

Yaşananları anlatan kokoreççi Fatih Taşkıran, polis memurlarından şikâyetçi olduğunu belirterek, ''Bu tür kişilerin devleti temsil edemeyeceğini belirtmek istiyorum. O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikâyetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkânımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Vatandaşları koruması için verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan şikâyetçiyim'' dedi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman’da kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp garsonu ve iş yeri sahibini darp eden iki polisin havaya iki el ateş ettikleri ortaya çıkarken, polislerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, polise olan güveni zedeleyecek her türlü durumun titiz bir şekilde incelenerek ilgililer hakkında kanuni gereğinin tavizsiz şekilde yerine getirileceği bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Birisi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, diğeri Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli iki emniyet mensubu izinlerini geçirmek için memleketleri Karaman’da bulundukları esnada, 30 Ocak 2018 günü saat 24.00 sıralarında, merkezde bulunan bir işyerinde yemek yedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda meydana gelen istenmeyen olaylarla ilgili tartışmanın işyeri ve kısa süre sonra işyeri dışında devam eden olay esnasında emniyet mensuplarından birisi tarafından havaya 2 el ateş edildiği bilgisi edinilmiştir. Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmış, ayrıca konunun idari yönden soruşturulması için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Emniyet teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, polis-halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur’’ denildi.