"Polis TTB binasında ne bulmayı umuyordu?"

CHP Mersin Milletvekili Kuyucuoğlu, TTB yöneticilerinin gözaltına alınması ve birlik binasının aranmasını kınadı. Kuyucuoğlu,"polis, çilingir marifetiyle girdiği Türk Tabipler Birliği merkezinde ne bulmayı umuyordu?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasını ve birlik merkezinde polisin arama yapmasını haksız ve hukuksuz uygulama olarak değerlendirdi ve operasyonu kınadı. Kuyucuoğlu, “Polis, çilingir marifetiyle girdiği Türk Tabipler Birliği merkezinde ne bulmayı umuyordu? Bu arama ve gözaltılar, işletilen sürecin hukuki bir süreç değil, bir intikam ve gösteriş süreci olduğunu gösteriyor” dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin, Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasının ardından konsey üyelerinin gözaltına alınması ve TTB merkez binasında polisin arama yapması üzerine çok sayıda siyasetçi birlik binasına giderek operasyonu kınadı.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da, polisin TTB merkezinde arama yaptığı sırada birlik binası önüne gitti.

TTB Merkez Konseyi’nin bildirisinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kuyucuoğlu, “TTB Merkez Konseyi üyelerinin evlerinden gözaltına alınmalarını, birlik binasının polis tarafından aranmasını haksız ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyorum. Polis, çilingir marifetiyle girdiği Türk Tabipler Birliği merkezinde ne bulmayı umuyordu? Bu arama ve gözaltılar, işletilen sürecin hukuki bir süreç değil, bir intikam ve gösteriş süreci olduğunu gösteriyor” dedi.

Operasyondan bir gün önce, TTB avukatının savcılığa giderek, eğer bir soruşturma varsa Merkez Konseyi üyelerinin ifadeye gelebileceklerini söylediğini, ancak savcılığın avukatın bu talebine yanıt vermediğini kaydeden Kuyucuoğlu, kaçma ya da gizlenme şüphesi olmayan hekimlerin ertesi gün evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasının makul bir açıklamasının olmadığını vurguladı.

Kuyucuoğlu, “ AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan açıklamasının ardından bu operasyon düzenlendi ve hekimleri, Türk Tabipler Birliği’ni krimanilize edecek şekilde, onları itibarsızlaştırmak gayesiyle, adeta bir suç şebekesinin merkezinde arama yapılır gibi TTB merkezinde arama yapıldı. Oysa gözaltına alınan bu insanların ne iş yaptıkları bellidir, ev adresleri, işyeri adresleri bellidir, her biri kamuoyunca yakından tanınan isimlerdir. Hekimlerin gözaltına alınmasını ve TTB merkezinde arama yapılmasını kınıyorum” dedi.