Polis metrobüs durağında çıplak arama yaptı

Polisin 'kalbinin hızlı attığı'nı gerekçe göstererek çıplak arama yaptığı öne sürüldü.

Ressam H.Ç (23), Söğütlüçeşme metrobüs durağında Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü için durduruldu. H.Ç. 'Kalbinin hızlı attığı'nı gerekçe gösterilerek polis tarafından çıplak şekilde arandığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre, İstanbul Mecidiyeköy'deki işinden çıkıp Kadıköy'deki atölyesine giden ressam H.Ç.(23) Söğütlüçeşme metrobüs duraklarında Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü için durduruldu. Yanında kimliği olmadığını ifade eden H.Ç., üzerinde TC kimlik numarasının olduğu öğrenci pasosunu polise verdi.

İddialara göre, H.Ç., GBT kontrolününün temiz çıkmasına rağmen öğrenci pasosunu vermeyen polisin, "Senin kalbin hızlı atıyor. Şüphelendim arayacağım" diyerek Söğütlüçeşme'de görevlilerin dinlenme alanındaki mescide götürdüğünü söyledi.

Mescitte H.Ç'nin soyunması istendi."İşimden evime giden insanım" diyen ressama polis elini kaldırarak yeniden soyunması için talimat verdi. Aramanın ardından H.Ç. serbest bırakıldı. Mescitteki polislerin üzerinde yelek olmadığını ifade eden ressam çıplak aramaya ilişkin de herhangi bir belge verilmediğini söyledi.