  • BIST 113.757
  • Altın 163,101
  • Dolar 3,7980
  • Euro 4,6452
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
16.01.2018 16:20

Polis memuru parkta intihar etti

»
Polis memuru parkta intihar etti
İzmir'in Tire ilçesinde görevli polis memuru Mustafa Ç. (44), kentteki bir parkta tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), (DHA)-  Tire Hükümet Konağı'nda görevli evli ve 2 kız çocuğu babası Mustafa Ç., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Mustafa Ç.'nin bir süredir Bayındır Zeytinova'da yaşayan anne ve babasının sağlık durumları nedeniyle endişeli olduğu öğrenildi.

Son zamanlara içine kapanık tavırlar sergilediği belirtilen Mustafa Ç., bu sabah işe gitmeden önce Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evinin yakınlarındaki tenis kortu alanına gitti. Bir süre buradaki parkta oturan Mustafa Ç., daha sonra belinden çıkardığı tabancasını başına dayayarak tetiği çekti.

Mustafa Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle meslektaşlarını hüzne boğan Mustafa Ç.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkunç kaza: Bacağını yem karma makinesine kaptırdı16 Ocak 2018 Salı 15:16
  • İş adamı cinayetinde gözaltı sayısı artıyor16 Ocak 2018 Salı 15:12
  • Bir AKP protestosu daha! Bu kez...16 Ocak 2018 Salı 15:07
  • İzmir'de su dolu çukurda ölen kardeşler toprağa verildi16 Ocak 2018 Salı 15:05
  • Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...16 Ocak 2018 Salı 15:00
  • HAWK füzeleri, Afrin'den gelecek saldırılara karşı hazır16 Ocak 2018 Salı 14:58
  • Koç Üniversitesi öğrencisinin şüpheli ölümü16 Ocak 2018 Salı 14:45
  • Kanal İstanbul'dan önce önemli düzenleme16 Ocak 2018 Salı 14:38
  • Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı16 Ocak 2018 Salı 14:33
  • İlkokulda doğalgaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı16 Ocak 2018 Salı 14:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti