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11.02.2018 21:06

Polis memuru borç yüzünden dehşet saçtı

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Polis memuru borç yüzünden dehşet saçtı
Polis memuru borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdü.

Sinan HARMANCI / AMASYA, (DHA) - Amasya'da, polis memuru M.A.K. (44), borç- alacak nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabancasıyla vurarak, öldürdü. Olayın ardından kaçan M.A.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Amasya kent merkezindeki Şehit Özcan Özen Sokak'ta bulunan Taşdemir İşhanı'nda meydana geldi. Polis memuru M.A.K., Naci Yıldız (34) ve Mustafa Çelik (58) arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K., tabancasıyla ateş ederek, Yıldız ile Çelik'i vurdu. Mustafa Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yıldız ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Naci Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan polis memuru M.A.K. ise Yavuz Selim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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