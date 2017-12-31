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31.12.2017 14:05

Polis baskınında ByLock yüklü cep telefonunu klozete attı

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Polis baskınında ByLock yüklü cep telefonunu klozete attı
Adana'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptanan N.B., gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)-  Adana Emniyet müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik  merkez Yüreğir ilçesindeki iki gaybubet evine operasyon düzenledi.

Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları N.B.'yi gözaltına aldı. N.B.'nin baskın anında, ByLock programı yüklü olan cep telefonunu klozete attığı saptandı. Polis, cep telefonunu atıldığı yerden çıkararak incelemeye aldı. 1'i kadın 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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