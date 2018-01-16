  • BIST 114.418
  • Altın 163,268
  • Dolar 3,8030
  • Euro 4,6507
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
17.01.2018 00:35

Polis baskın yaptı: Duvardan 10 milyon dolar çıktı!

»
Polis baskın yaptı: Duvardan 10 milyon dolar çıktı!
Çin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.

Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon'dan kritik 'Afrin' açıklaması!16 Ocak 2018 Salı 19:40
  • Rus uzmanlardan Afrin harekatı yorumu: Ucunda kanlı bir çatışma var16 Ocak 2018 Salı 19:18
  • NATO'dan Erdoğan'ın açıklamalarına cevap geldi16 Ocak 2018 Salı 19:15
  • Facebook’ta Cumhurbaşkanı'na hakaret etti: Hapse atıldı16 Ocak 2018 Salı 17:21
  • Kuzey Kore'den Trump için 'Kuduz köpek' yorumu16 Ocak 2018 Salı 16:18
  • İsrail 17 Filistinliyi gözaltına aldı16 Ocak 2018 Salı 15:44
  • O üniversiteler binlerce sahte diploma vermiş16 Ocak 2018 Salı 15:30
  • ABD'den Erdoğan'a jet Afrin yanıtı16 Ocak 2018 Salı 15:26
  • Atina Mahkemesi'nden darbeci askerle ilgili karar16 Ocak 2018 Salı 15:13
  • Rusya bu haberle çalkalanıyor16 Ocak 2018 Salı 13:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti