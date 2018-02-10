Polis aracına maytap atan çocuklar gözaltına alındı

Siirt merkezde devriye görevinde bulunan polis ekiplerine maytap atan biri 12 diğeri 16 yaşında 2 çocuk, kovalamaca sonucu polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Siirt merkez Barış Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis aracı seyir halindeyken araca maytap atıldı. Maytap atanları bulmak için polis ekipleri ara sokaklara doğru koşan bu kişileri takibe aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis aracına maytap atanların çocuk oldukları tespit edildi. Polislerce gözaltına alınan 2 çocuk, Siirt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürüldü. Çocukların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili uzun namlulu silahlarla birlikte geniş çaplı çalışma başlattı.