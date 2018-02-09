  • BIST 113.590
  • Altın 161,553
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
10.02.2018 04:05

Polis aracı takla attı: Üzücü haber geldi!

»
Polis aracı takla attı: Üzücü haber geldi!
Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti, polis memuru Recep Seven’de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polislerin Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teğin'i rapor için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için görevli olarak yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis aracı takla attı: Üzücü haber geldi!09 Şubat 2018 Cuma 23:07
  • Yandaş medya, RTÜK'ün ceza verdiği küfrü savundu09 Şubat 2018 Cuma 22:57
  • TBB Başkanı Feyzioğlu'dan Afrin açıklaması09 Şubat 2018 Cuma 22:38
  • Şikayette ilk sırayı MEB aldı; Şırnak, en çok başvuruda bulunulan 3. il oldu09 Şubat 2018 Cuma 22:31
  • Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar09 Şubat 2018 Cuma 22:28
  • Çavuşoğlu: Çünkü Marksist, komünist, ateist...09 Şubat 2018 Cuma 22:03
  • Tutuklu işadamı Osman Kavala'dan mektup09 Şubat 2018 Cuma 21:54
  • Şehidin babası gönüllü askerlik için başvuru yapmış09 Şubat 2018 Cuma 21:48
  • Türkiye'den ABD'ye Serkan Gölge cevabı09 Şubat 2018 Cuma 21:23
  • Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarını denetledi09 Şubat 2018 Cuma 21:07
    • FOTO GALERİ
    • Bella Hadid'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    • Milyarder adamın çok eşli çılgın yaşamı
    • Cinsel içerikli film yıldızı çıkınca polislikten kovuldu!
    VİDEO GALERİ
    • Hüsnü Bozkurt: İşte faşizm budur!
    • Ali Türkşen: 2018 geldikleri gibi gidecekleri yıl olacak
    • Hüseyin Avni Mutlu'dan cezaevi çıkışı ilk açıklama
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti