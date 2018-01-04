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04.01.2018 04:15

Playboy dergisi kapanıyor mu?

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Playboy dergisi kapanıyor mu?
Playboy Enterprises şirketinin, 1953’ten bu yana erotik yayınlarıyla dünyanın en ünlü markları arasına giren Playboy dergisini yayından kaldırabileceği duyuruldu.

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre şirketin dönem CEO’su Ben Kohn, ‘küçük basılı dergiden çok daha geniş’ olan ‘Playboy dünyasına’ yoğunlaşmayı planladığını açıkladı. Satışları son yıllarda hızla düşen dergiyi kapatmayı düşündüklerini söyleyen Kohn, “2018’de medya işinden marka yönetimine geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Haberde, geçtiğimiz eylül ayında yaşamını yitiren Playboy grubunun kurucusu ve sahibi Hugh Hefner’in varisleriyle, şirket hisselerinin yüzde 35’inin satın alınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Gazete, Playboy Enterprises’in çoğunluk hissesine sahip olan Rizvi Traverse şirketiyle, yaşadığı süre boyunca derginin yayınlanması konusunda anlaşma yapan Hefner’in ölümünden sonra şirketin medya sektöründen ayrılma sürecinin hızlanacağını, ancak derginin yayınlarına son verilmesi konusunda nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti.

Eylül 2017’de 91 yaşında yaşamını yitiren Hugh Hefner, 1953’te yayınlanan ilk Playboy dergisinin kapağını süsleyen efsane film yıldızı Marilyn Monroe’nun yanında defnedilmek için 1992’de Los Angeles kentindeki Westwood Village Mezarlığı’ndaki yeri 75 bin dolar karşılığında satın almıştı.

(the geyik)

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