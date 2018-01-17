Plan değişti, kat yüksekliği 40’dan 28’e düştü

Maltepe Belediyesi, Küçükyalı’daki karayolları arazisinin imar planına açtığı davadan kazanımla çıktı.

Dava dosyasına giren bilirkişi raporu doğrultusunda konut ve ticaret alanının metrekaresi düşürülürken, park alanı 1484 metrekare arttırıldı. Yapılan yeni plana göre, serbest olan kat yüksekliğini de sınır getirildi. 40 kat olan yükseklik, 28 kata düşürüldü.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 3 yıl önce imzalanan protokolle, imara açılarak içindeki binalarla birlikte TOKİ mülkiyetine geçen Küçükyalı Karayolları arazisine ilişkin, Maltepe Belediyesi tarafından açılan ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, plan notlarında uygulama hükümleri ile birlikte yapı ve nüfus yoğunluğuna ilişkin düzenlemenin yer almaması nedeni ile belirsizlik oluşturduğu vurgulandı. Bilirkişi raporu doğrultusunda plan değişikliğine gidilen Karayolları arazisinde, toplam büyüklüğü 132 bin 107 metrakare olan planlama alanında, eski planda 71 bin 802 metrekare olanak olarak planlanan ticaret-konut alanı 70 bin 309 metrekareye düşürüldü. 28 bin 871 metrekare olarak planlanan Park Alanı ise 30 bin 355 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca alanın 4 bin 850 metrekaresi meydan/yaya yolu ve 559 metrekaresi meydan ve raylı toplu taşıma istasyon alanı, 5 bin 778 metrekaresi ilkokul alanı, 3 bin 535 metrekaresi ibadet alanı (cami), 4 bin metrekaresi belediye hizmet alanı olarak planlandı.

KAT YÜKSEKLİĞİ AZALDI, YEŞİL ALAN ARTTI

Açtığı davadan vazgeçmeyen Maltepe Belediyesi, bu plan değişikliği ile Maltepe’ye 31 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmasını sağlarken, ilgili Bakanlık ve şirket ile sürdürdüğü istişareler sonucunda aynı alanda modern bir belediye hizmet binası yapılmasının da önünü açtı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizler açtığımız davadan vazgeçmedik. Bakanlık, bu kurum ve şirket ile anlaşarak burayı ihale etti. Ekip arkadaşlarımla bir araya gelerek, Fikirtepe’deki durumu da baz alıp, kendimize bir yol çizdik. Bu süreçte halkımızla, muhtarlarımızla ve odalarla da bir araya geldik. Sonunda girişimlerimiz sonuç verdi ve bu alanda halkın kullanımına açık olan 28 bin metrekarelik yeşil alanı, 31 bin metrekareye çıkardık. Ayrıca 40 olan kat yüksekliğini, yeni planla 28 kata indirildi” dedi.

KUTU

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Küçükyalı’da bulunan Karayollarına ait arazi, 2014 yılında TOKİ’ye devredildi. Ardından ise bölgenin son yeşil alanı olarak bilinen arazi özelleştirme yoluyla satışa çıkarıldı. 6 Haziran 2016 tarihinde yapılan ihaleyi, 3 milyar 635 milyon 715 bin TL teklif veren Tahincioğlu Gayrimenkul firması kazandı. 114 bin 239 metrekarelik Karayolları arazisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı plana göre arazinin planı ‘Konut+ Ticaret Alanı’ olarak düzenlendi. Ardından da Tahincioğlu Gayrimenkul firması Karayolları arazisinde ‘Küçükyalı Nidapark’ adıyla konut projesi yapmak için hazırlıklara başladı.

Alanın Maltepe halkına açılması ve bölgenin yeşil alan olarak kalması için büyük mücadele veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, 'yürütmeyi durdurma' davası açtı.

Ancak tüm bu talepler ve itirazlar görmezden gelinerek, arsanın planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut+ticaret alanı olarak değiştirildi.