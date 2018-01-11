Phishing adı verilen yöntemle kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlendi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaad eden reklamlar verdiğini tespit etti.

Phishing adı verilen yöntemle 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla lüks bir hayat sürdükleri ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları