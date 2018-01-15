Petrol son üç yılın en yüksek düzeyinde

Son üç yılda ilk kez 70 dolar barajını aştı.

(DHA) – ABD ve Kanada’nın sondaj çalışmalarının Kuzey Amerika’da geleceğe yönelik petrol üretiminde artışa işaret eden göstergelere karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın üretim kısıntısının etkileriyle yükselen hampetrol fiyatları, son üç yılda ilk kez 70 dolar barajını aşarken, Batı Teksas petrolü ise 64 doların üstüne çıktı.

OPEC ve Rusya’nın 2017 Ocak ayında başlattığı ve 2018 yılında da devam etmesi planlanan petrol üretim kısıntısının yanı sıra uluslararası piyasada petrol talebinin istikrarlı bir şekilde artmasının da etkisiyle Kasım ayından bu yana yüzde 13 yükseldi.