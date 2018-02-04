PETA: Ninja Kaplumbağalar vegan olsun!

ABD merkezli hayvan hakları örgütü PETA, Ninja Kaplumbağalar'ın yeni serisini eylül ayında yayınlanacak olan Nickelodeon televizyonuna, çizgi filmin kahramanlarının vegan olması için çağrı yaptı.

PETA, Nickelodeon televizyonuna, ismi Türkçeye 'Ninja Kaplumbağalar Geri Dönüyor' şeklinde çevrilebilecek olan yeni çizgi film serisi 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles'ın kahramanlarının vegan olması için çağrı yaptığı bir mektup gönderdi.



'VEGAN PİZZA BİR HAYLİ POPÜLER'

PETA yetkilileri mektupta, "Modern çocuklar vegan yiyecekleri benimsiyor. O halde modern Ninjalar neden benimsemesin?" diyor.

Ninja Kaplumbağalar'ın en sevdiği yiyecek olan pizzaya gönderme yapan PETA yetkilileri, "Vegan pizza bir hayli popüler. Hem de daha sağlıklı ve süt içeren klasik pizzalara göre hayvanlara karşı daha nazik" diye ekliyor.

Örgüt yetkilileri ayrıca, 'Ninja Kaplumbağalar'ın, başka hayvanların hayatlarını kurmak isteyeceğine inandıklarını' da söylüyor.

Ninja Kaplumbağalar'ın 26 bölümden oluşacak 2 boyutlu çizgi dizisinin tanıtımında, Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo adlı kafadarların 'New York lağımlarına geri döneceği bölümlerinde yeni müttefik ve düşmanlarla karşılaşıp daha önce var olduğunu bilmedikleri yeni bir dünyayı tanıyacakları' belirtiliyor.