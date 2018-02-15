Pet Şişe ile nasıl formda kalınır?

El sallama kasları dediğimiz kimilerinin de tuzluk dökerken sallanan kaslar diye tabir ettikleri kol bölgesinin arka kısmında sallanmalar birçok kadının yakındığı bir problemdir. Ama ya canımız o gün spor salonuna gitmek istemiyorsa? Yada sırf üyeliğimiz olmadığı için ağırlık hareketleri yapamıyorsak? Peki ya spor salonuna gitmeden evimizde rahatlıkla egzersiz yapma fikri size de harika gelmiyor mu?

O zaman formda ve sımsıkı kollara sahip olmak herkesin hakkı. Aşağıda “Ev egzersizleri” video serimden birisi olan “Pet Şişe ile formda kollar” videomda nasıl daha sıkı kollara sahip olabileceğinizi gösteriyorum. İhtiyacınız olan şey iki tane pet şişe.Eğer egzersiz yapmaya yeni başladıysanız lütfen küçük su şişeleri ile başlamanızı öneriyorum. İlerleyen zamanlarda ve kendinizi hazır hissettiğinizde daha ağır olan büyük boy şu şişelerine geçebilirsiniz.