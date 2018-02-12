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12.02.2018 17:35

Pervin Buldan hakkında istenen ceza belli oldu

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Pervin Buldan hakkında istenen ceza belli oldu
HDP'de dün yapılan kongrede partinin Eş Genel Başkanı seçilen Pervin Buldan hakkında, 2008 ve 2015 yılları arasında yaptığı konuşmalar nedeniyle 'Silahlı Terör Örgütüne Üye' olmak suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça tarafından hazırlanan iddianamede, Pervin Buldan'ın Anayasanın 83. maddesinde yapılan değişiklik ile dokunulmazlığının kaldırıldığı ve dosyaların ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi. Savcılıkça soruşturma dosyalarının birleştirildiği belirtilerek, Buldan'ın 2008 yılları ile 2015 yılları arasında 12 farklı etkinlikte yaptığı konuşmalarda, 'terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı özgürlük hareketi lideri olarak yansıttığı, PKK'nin terör örgütü olmadığını, bir Türkiye gerçeği olduğunu, Kürt kimliğinin tanınması ve genel af çıkarılmasını istediğini ve Abdullah Öcalan'ın bu af kapsamına alınması gerektiği' yönünde ifadeler kullandığı, bu konuşmalar sırasında terör örgütü ve lideri lehine sloganlar atıldığı anlatıldı. 

TEM DAİRE BAŞKANLIĞININ HAZIRLADIĞI RAPOR 

İddianamede, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen rapordaki bilgilere de yer verildi. Raporda, PKK'nin 1988 yılından itibaren bazı legal dernek, vakıf, siyasi parti ve benzeri oluşumlar içerisine sızarak kendi legal kuruluşlarını oluşturma düşüncesini geliştirerek  partileşme sürecine girdiği anlatıldı. Raporda, 'örgütün siyasi parti ve derneklerde giderek etkinliğini artırarak ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı il ve ilçelerde sözde demokratik özerlik ve özyönetim ilanlarına başladığı ve bu yerlerde kamu otoritesini ortadan kaldıracak, kişilerin mal ve can güvenliği ile temel insani haklarını kullanmalarını engelleyecek tarzda halkı yıldırmaya yönelik şiddet eylemleri, hendek kazma, silahlı saldırı yaptığı, bu yapılanlar sırasında bazı siyasetçi ve kamu görevlisinin de görevlerinden kaynaklanan yetki ve imkanları kullandığı görülmüştür' ifadeleri kullanıldı. 

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE 10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

İddianamede, 'Şüphelinin soruşturma konusu yapılan somut olaylar dışında da benzeri pek çok eylem ve etkinliğe katıldığı, konuşmalar yaptığı, katıldığı etkinliklerde tamamen terör örgütünün yukarıda özetlenen amaç ve hedefleri ile stratejisine uygun şekilde olayların cereyan ettiği, yine örgüt ile organik bağı olduğu anlaşılan internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şüphelinin bu ve benzeri eylemlerinin haberleştirilip paylaşımlara sokulduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin PKK/KCK isimli silahlı terör örgütünün üyesi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek derecede delil elde edildiği anlaşılmakta' denilerek Buldan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Buldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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