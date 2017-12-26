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26.12.2017 10:50

Personele 'babalık' semineri

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Personele 'babalık' semineri
Büyükçekmece Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile düzenlenen Baba Destek Programı'nda belediye bünyesinde çalışan personel arasında yeni baba olacaklara “babalık semineri” verildi.

AÇEV’in Baba Destek Programı

AÇEV’in“İlk İş Babalık” seminerleri, babaların çocuklarının bakımında, gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocukları ile karşılıklı ve yakın ilişki kurduğu, birlikte zaman geçirdiği, babalık modelinin öneminin tüm toplumda anlaşılmasını hedefliyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1996 yılından bu yana yürüttüğü Baba Destek Programı (BADEP) ile babaların çocuk gelişimi üzerindeki önemini vurgulamak ve babalık rollerini güçlendirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Büyükçekmece Belediyesi personelleri arasında özellikle yeni baba olacaklar, seminerden çok şey öğrendiklerini ve hiç tahmin edemedikleri konular hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.  Genç baba adayları çocuk bakımının ve çocuğa ilgi göstermenin sadece annenin ya da kadının işi olmadığını bir kez daha hatırladıklarını anlattı. 

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