Perinçek'ten 'Zeytin Dalı' yorumu: Bu bir Türk - Amerikan savaşı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

Habertürk canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "Bu harekatla zaferleri, huzuru paylaşacağız. Aynı zamanda komşularımızla dostluğu, kardeşliği paylaşacağız. Bu bir Türk-Amerikan savaşı. Karşı tarafta ABD'nin 4 bin 900 TIR silahla donattığı terör örgütleri var. ABD'nin 'Ordudur' dediği çapulcu kuvvetleri var."

'ŞU AN KANDİL'DE NASIL TESLİM OLACAKLARINI TARTIŞIYORLAR'

"Vatan Partisi olarak komutanlarımızla değerlendirme halindeyiz" diyen Perinçek, "Yaptığımız değerlendirmenin sonucunu bildiriyorum: PKK ve DAEŞ teröristleri silahlarını atıp kaçacaklardır. Şu an Kandil'de tartışılan konu nasıl teslim olacaklarıdır. Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bunlar da silahlarını atıp kaçacaklardır. TSK karşısında hiçbir direnme kabiliyetleri yoktur" şeklinde konuştu.

'BU SAVAŞ SURİYE'NİN DOSTLUĞUNU KAZANDIRACAKTIR'

Perinçek'in şöyle devam etti: "Rusya'dan aktarılan bilgiye göre Moskova'nın yayınladığı bildiri çok önemli. O bildiride ABD orada ordu kurmaya kalktı ve büyük miktarda silahı Kürt savaşçılarına verdi. Bu Türkiye'ye karşı büyük kışkırtmaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatının haklı ve meşru gören bir açıklamadır. Suriye konusunda da adımlar atılıyor. Önümüzdeki süreçte göreceğiz bu savaş bize Suriye'nin dostluğunu da kazandıracaktır. Suriye ile işbirliğini kazanacağız. Önümüzdeki süreçte bu işbirliğinin daha derin olarak gelişeceğinden eminiz."

'SURİYE VE TÜRKİYE BERABER OLDUĞUNDA AMERİKA'NIN KALE DENEN YERLERİ ÇAMURDAN YERLERDİR'

Perinçek, "Suriye yönetimiyle olası diyalogda ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sayın Beşar Esad Amerikan emperyalizmine karşı kahramanca bir savaş yürütüyor. Türkiye de Amerika ile cephe cepheye geldi. Suriye ve Türkiye beraber olduğu zaman Amerika'nın orada kale denilen yerleri çamurdan yerlerdir. Münbiç'teki ya da Doğu Fırat'taki kaleleri Türkiye — Suriye kaleleri karşısında kumdan kaledir. Suriye ile işbirliği yapmazsanız Rusya, Çin, İran hata Hindistan ile işbirliğiniz zayıflar. Oradaki bazı Arap gruplar ile Suriye Ordusu'nu teraziye koyduğumuzda hangisi ağır basıyor? Suriye ile işbirliği şarttır. Harekatı yöneten komutanlar da 'Suriye ile işbirliği şart' diyecektir. Suriye düşmanlığı bugün Mehmetçiğin kanını dökmekle ödenir. Mehmetçiğin daha çok bedel ödemesiyle ödenir. Dönülür dolaşılır tekrar Suriye ve Beşar Esad dostluğu keşfedilir. Beşar Esad dışında başka bir alternatif var mı? Halkına dayanıyor, devleti güçlü, ordusu hakim… Savaş cephesindeyiz, burada hep beraber olmamız lazım."

'TÜRKİYE-SURİYE SİLAHLI KUVVETLERİNE DİRENEBİLECEK BİR AMERİKA YOKTUR, ORASI TEKSAS DEĞİLDİR'