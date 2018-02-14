Perihan Savaş'tan kaybettiği eşine duygusal veda

Oyuncu Perihan Savaş (62), 1995 yılında henüz 39 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer için Sevgililer Günü öncesi duygusal bir mektup kaleme aldı.

Perihan Savaş, 1987 yılında evlendiği, 1994'te geçirdiği kalp krizi sonrası gelişen ağır sağlık sorunları nedeniyle 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i, Sevgililer Günüöncesi kaleme aldığı duygusal mektupla andı.

"BANA AŞKI ÖĞRETEN ADAM"

Usta sanatçı, geçen yıllara rağmen acısının dinmediğini anlattığı mektubunda eski eşine şöyle seslendi:

"Adamım, iyi yüreklim, güzel eşim, bana aşkın nasıl olduğunu öğreten adam. 'Kavuşamazsın aşk olur, kavuşursun ama yarım kalır, o zaman da büyük aşk olur' derler ya hani. Öyleydi seninle olan aşkımız. Beni ve biricik oğlumuz Savaş'ı yarım bıraktın ama ikimiz de gökyüzüne baktığımız her an senin gülen ve güzel yüzünü görüyoruz. Çok özlüyoruz seni.

Sanıyor musun ki gündüzler sadece gündüz. Sen gittiğinden beri geceler uzuyor, geceler güne dönmüyor adamım. Gün aydınlanmıyor. Aydınlık diyorlar ama benim sensiz gönül gözüm aydınlığı göremiyor ki. Fakat oğlumuz için ve aşkımızı güçlü tutmak için, aşkımıza olan saygım ve sevgimi çoğaltmak için sen durmadan çabalıyorsun benim içimde. Senin gücünle oğlumuzu büyütüp bugünlere geldim.

Turgut Uyar'ın da dediği gibi 'Çünkü herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadığı.' Bana güzel olan her duyguyu fazlasıyla yaşattığın için sonsuz teşekkür ederim. Huzur içinde yat güzel yürekli adamım. Oğlumuz bana emanet."