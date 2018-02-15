Peri masalını Arsenal bitirdi!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen, daha sonra gruptan da çıkmayı başaran Östersunds, Arsenal'e yakalandı. İsveç ekibi, son 32 turu ilk maçında sahasında Arsenal'e 3-0 mağlup oldu.

13. dakikada Monreal'in golüyle öne geçen Arsenal 24'te Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı golle devreye 2-0 önde girdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 58'de Mesut Özil'den geldi. Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta Londra'da oynanacak. Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:



FC Astana - Sporting Lisbon: 1-3

Borussia Dortmund - Atalanta: 3-2

Marsilya - Sporting Braga: 3-0

Nice - Lokomotiv Moskova: 2-3

Östersunds - Arsenal: 0-3

Real Sociedad - Salzburg: 2-2

Spartak Moskova - Athletic Bilbao: 1-3