Peri masalını Arsenal bitirdi!

13. dakikada Monreal'in golüyle öne geçen Arsenal 24'te Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı golle devreye 2-0 önde girdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 58'de Mesut Özil'den geldi.
Bu maçın rövanşı 22 Şubat'ta Londra'da oynanacak.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
FC Astana - Sporting Lisbon: 1-3
Borussia Dortmund - Atalanta: 3-2
Marsilya - Sporting Braga: 3-0
Nice - Lokomotiv Moskova: 2-3
Östersunds - Arsenal: 0-3
Real Sociedad - Salzburg: 2-2
Spartak Moskova - Athletic Bilbao: 1-3
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