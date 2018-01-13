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14.01.2018 02:40

Pentagon'dan 'yanlış füze alarmı' açıklaması

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Pentagon'dan 'yanlış füze alarmı' açıklaması
ABD'nin Büyük Okyanustaki eyaletlerinden biri olan Hawaii'de 'balistik füze saldırısı' paniği yaşandı.

Hawaii sakinlerinin cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir" mesajı gönderildi. Uyarı, adada paniğe neden oldu.

YANLIŞ ALARM OLDUĞU 40 DAKİKA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ancak yaklaşık 40 dakika sonra açıklama yapan yetkililer, mesajın yanlış olduğunu bildirdi. Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, yanlış alarmın nedeninin henüz bilinmediğini, olayın soruşturulduğunu söyledi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japonya'nın üstünden geçen balistik füze fırlatmasına karşılık, ABD'nin Hawaii açıklarında orta menzilli füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmasından bir ay sonra meydana geldi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Nükleer saldırı durumunda ABD'nin batı yakasına ve Büyük Okyanus'un çeşitli yerlerinde kurulu füze tespit radarları, yapılan bir saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor. Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor. Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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