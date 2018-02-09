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09.02.2018 03:25

Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması

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Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması
Pentagon, Deyrizor'dan PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahına" bir tabur asker, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün "karargahının" 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Deyrizor ilinde PYD/PKK ismini kullanan SDG "karargahına" bir tabur asker, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün "karargahının" 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı.

Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, "Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı. Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." şeklinde konuştu.

Söz konusu rejim yanlısı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu "karargahın" 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.

White, ABD öncülüğündeki koalisyonun, müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen rejim destekli araçların ise hedef alınmadığını söyledi.

Amerikan medyası 100'den fazla rejim yanlısı milisin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmacağını dile getirdi.

Rusya ile ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran White, ayrışma kanalının amacına hizmet ettiğini söyledi.

Saldırıda bulunan grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade eden White, "Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. DEAŞ'la mücadeleden alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır." dedi.  

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