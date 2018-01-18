Pentagon'dan 'ordu' açıklaması: "Eğitimden geçiriyoruz"

Pentagon SDG'yi çatışma gücünden “istikrar sağlama gücü” ve “alan kontrol gücüne” dönüştürmek için eğitimden geçirdiklerini açıkladı.

Pentagon bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de SDG ile kurmayı planladıkları gücün 'ordu' veya 'sınır muhafız gücü' olmadığı bildirildi.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon yazılı açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. IŞİD'in aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullanmıştı.