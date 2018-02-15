Pentagon'dan Canikli-Mattis görüşmesi sonrası açıklama

Canikli-Mattis görüşmesi sonrası Pentagon'dan açıklama geldi: PKK ve Teröre Karşı Türkiye'nin Yanındayız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Canikli-Mattis Görüşmesi Sonrası Pentagon'dan Açıklama: PKK ve Teröre Karşı Türkiye'nin Yanındayız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.