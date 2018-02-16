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16.02.2018 20:10

Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa yakalandı

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Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa yakalandı
Dün akşam Sarıyer'de gerçekleşen bir ödül törenine katılan Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'ın romantik dakikaları objektiflere yansıdı.

Geçen akşam Sarıyer’de bulunan bir mekanda düzenlenen ödül törenine 32 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Anıl Altan ile birlikte katıldı.

Pelin Akil ve eşinin romantik anları objektiflere yansıdı.

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