Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa yakalandı

Geçen akşam Sarıyer’de bulunan bir mekanda düzenlenen ödül törenine 32 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Anıl Altan ile birlikte katıldı.
Pelin Akil ve eşinin romantik anları objektiflere yansıdı.
Geçen akşam Sarıyer’de bulunan bir mekanda düzenlenen ödül törenine 32 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Anıl Altan ile birlikte katıldı.
Pelin Akil ve eşinin romantik anları objektiflere yansıdı.
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