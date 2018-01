Pekşen: Marka değeri değil insanların hayatları tehlikede 

CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen’in Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Yaylalı’nın açıklamaları ile ilgili olarak bir basın açıklamasıyaptı.

İMO Başkanı Mustafa Yaylalı’nın Trabzon Havalimanı’nda meydana gelen kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamalara cevap veren Pekşen, “Havalimanlarının güvenliğini marka değerleri oluşturmaz. Can güvenlikleri birilerinin hamaset nutuklarıyla değerlendirilecek bir konu değildir. Sizi bir Mühendisler Odası başkanı gibi sorumlu ve görevinin bilincinde açıklama yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Trabzon’da meydana gelen uçak kazasının nedeninin henüz belli olmadığını ancak kazanın nedeninin belli olmamasının Trabzon Havalimanı’nın riskli bir hava limanı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyleyen Pekşen, “Havalimanlarının güvenliğini insanların duygusal açıklamaları ve marka değerleri oluşturmaz. Can güvenlikleri birilerinin hamaset nutuklarıyla değerlendirilecek bir konu değildir. Sizi bir Mühendisler Odası başkanı olarak sorumlu ve görevinin bilincinde açıklama yapmaya davet ediyorum. Siyaset yapacaksanız o makamdan ayrılmanız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Havalimanının güvenliği konusu teknik bir konudur ve tamamen bir mühendislik konusudur.” diyen Pekşen şu ifadeleri kullandı; “Havalimanlarının güvenliği uluslararası derecelendirme kuruluşlarının teknik araştırmaları ve belgelendirmeleri kapsamındadır. Trabzon Havalimanı, sivil havacılık mevzuatı açısından Türkiye’nin en tehlikeli havalimanları arsıda yer almaktadır. Bilimsel veri ve teknik raporlar görmezden gelinerek açıklama yapmak siyasi hamaset dışında başka bir anlam ifade etmez. Trabzon halkının ve bu kente gelen insanların can ve mal güvenliği marka değerinden daha önemlidir. Eğer gerçekten marka değeri isteniyorsa önce insanların can güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Marka değeri değil insanların hayatları risktedir. Havalimanının burnunun dibine apartman dikeceksin güvenlik mesafesini kısaltacaksın, üç kuruşluk rant için yandaşlara peşkeş çekeceksin sonra marka değerinden bahsedeceksin. İMO Başkanı Sayın Yaylalı şimdi çıkmış marka değerinden bahsediyor. Buradan sormak gerekir bu kentte çarpık yapılaşmayla havalimanının güvenliği tehlikeye düşerken neden bu kentin marka değerini düşünmediniz? Şimdi biz halkın can güvenliği için pistin sorunlarını gündeme getirince mi aklına geldi kentin marka değeri. Sayın başkan siyaset yapacaksanız o makamı bırakın ve öyle siyaset yapın.”