Pekdaş’tan örgüte ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Konak Belediye Başkanı kongrelerin ardından göreve başlayan CHP Konak İlçe ve İzmir İl Örgütlerini ziyaret ederek, başkan ve yöneticilerine başarılar diledi.

Ziyaretlere ilk olarak CHP Konak İlçe Başkanlığı’ndan başlayan Pekdaş’a Konak Belediyesi’nin CHP’li belediye meclis üyeleri de eşlik etti. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Pekdaş, yeni dönemde görev yapacak örgüt emekçilerini tek tek kutladı. Türkiye’nin Anayasasız bir dönemden geçtiğini belirten Pekdaş, “Meclis bir kenara itildi. Artık yasaların mecliste tartışılarak olgunlaştığı dönemi bitirdik. Her konunun KHK ile düzenlendiği, Anayasaya aykırı bir döneme girdik. Bu döneme son vermek için, 2019’da yeniden parlamenter sisteme geçmek için çok daha büyük sorumlulukla çalışmamız, kenetlenmemiz, dayanışma halinde mücadelemizi yükseltmemiz gerekiyor” dedi.



BÖYLE BİR ÜLKENİN VATANDAŞI OLMAYI HAK ETMİYORUZ



İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na karşı yapılan haksız saldırıları da kınayan Başkan Pekdaş, “Cumhurbaşkanı Türkiye’yi temsil edip, hepimizin cumhurbaşkanı olmak yerine AKP’nin Genel Başkanı olmayı tercih ederek ettiği yemine de aykırı davranıyor. İnsanların yediğini içtiğini de çarpıtarak, toplumu kutuplaştırmak için malzeme olarak kullanmaya başladı. Biz böyle bir ülkenin vatandaşı olmayı hak etmiyoruz. El ele, kol kola bu bayrağı yükseltmek zorundayız. Bu nedenle bu dayanışmayı bir an önce başlatarak Türkiye’yi Anayasa’da yazılan şekliyle, Büyük Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in devamını sağlayacak şekilde Türkiye’yi yeniden yaşanılabilir, nefes alınabilir, mutlu insanların ülkesi haline getirmek için birliğimizi tesis etmek zorundayız” diye konuştu.



AYDINLIĞA GİDEN YOLDA NEFERİZ



Üçüncü kez ilçe başkanlığına seçilen Mehmet Şakir Başak da; Pekdaş’ın ziyaretine teşekkür ederek, çok daha fazla birlikte omuz omuza mücadele etmemiz gereken bir dönemde olduklarını söyledi. Başak, “Mücadeleyi hep beraber vereceğiz ve başarılı olacağız” diyerek ziyaret için teşekkür etti.



PEKDAŞ: YANIMDA OLMANIZ GÜÇ VERDİ

Ziyarette Başkan Pekdaş geçtiğimiz ay vefat eden annesinin cenazesinde kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. Pekdaş, “İnsan sevdikleriyle bir arada olunca, acısını da paylaşınca o acı hafifliyor. Yalnız olmadığını bilmek ve görmek insana büyük bir direnme gücü veriyor ve maneviyatını yükselten bir süreç oluyor. Hepinize bu nedenle teşekkür ederim” dedi.



YENİ BAŞKANA İLK ZİYARET



Başkan Pekdaş ve beraberindekiler CHP Konak İlçe Başkanlığı’nın ardından İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Deniz Yücel ve yeni yönetime başarılar dileyen Pekdaş, ziyaretler ile dayanışmamın artacağını söyledi. Başkan Pekdaş, “Birlikte çalışma iradesinin, dayanışmanın İzmir’de ortaya koyulması çok daha kolay. Biz bu sesi daha çok yükseltebiliriz. Türkiye’ye de moral oluruz, ses oluruz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Birlikte çok şeyler başaracağız” diyerek yeni yönetimi kutladı. Göreve yeni seçilen İl Başkanı Deniz Yücel de coşkulu ziyaret için teşekkür etti. Önemli bir sorumluluk aldığını dile getiren Yücel, ülkenin her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.



YÜCEL: 2019’A KİLİTLENECEĞİZ



Yücel, “İzmir’i 2019’a en iyi şekilde hazırlayacağımıza inanıyorum. Ülkeyi tek bir kişinin ya da zümrenin yönetmesindense, seçilmiş milletvekili, parlamento, TBMM’nce yönetilmeye ihtiyacımız var. Ortak akılla her bir kurumun, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin bu yönetimde temsil edilmesi gerekiyor. Bu konuda hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde bizi bir kurultay bekliyor. Partimizi 2019 sürecine hazırlayacak olan kadrolar belirlenecek. Kurultayı atlattıktan sonra tüm enerjimizi, motivasyonumuzu 2019’a kilitleyeceğiz” dedi.