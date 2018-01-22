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22.01.2018 16:10

Pegasus Trabzon'daki yolculara ödeme yaptı mı?

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Pegasus Trabzon'daki yolculara ödeme yaptı mı?
Kaza sonrası yolculara tazminat ödenip ödenmeyeceği tartışılırken, yolculara firma tarafından mağduriyet ödemesi olarak 2 bin TL para yatırıldığı öne sürüldü.

Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde Pegasus firmasına ait uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 162 yolcu sorunsuz tahliye edilmiş, uçak yapılan başarılı bir kurtarma operasyonu ile Havalimanında müsait bir alana çekilmişti.

61saat.com'da yer alan habere göre, kaza sonrası yolculara tazminat ödenip ödenmeyeceği tartışılırken, yolculara firma tarafından mağduriyet ödemesi olarak 2 bin TL para yatırıldığı kaydedildi. Bu meblağ kabul eden yolcuların IBAN numarası alınarak hesaplarına para yatırıldığı ortaya çıktı.

PARAYI ALAN DAVA AÇABİLECEK Mİ ?

Hesaplarına yatan bu paraları kabul eden kişilerin Pegasus’a dava açma haklarından mahrum kalacağı yönündeki dedikoduları ise alanında uzman hukukçular yalanladı. Her yolcunun dava açma hakkına sahip olduğunu, bu parayı almakla dava açma hakkından feragat ettikleri yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu ifade ettiler. Birçok yolcu yaşadığı büyük korku panik, ve mağduriyet nedeniyle maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

 

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