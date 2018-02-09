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09.02.2018 15:45

Pegasus Havayolları’ndan 14 Şubat kampanyası

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Pegasus Havayolları’ndan 14 Şubat kampanyası
Pegasus Havayolları, "Sevgililer Günü" kampanyası başlattı.

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, "Sevgililer Günü" kampanyası kapsamında 9-11 Şubat tarihleri arasında biletlerini Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirlerine 15 Mart – 6 Haziran 2018 tarihleri arasında yüzde 40 indirim fırsatı sundu.

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamaya göre;  "Sevgililer Günü" kampanyası kapsamında biletlerini 9-11 Şubat tarihleri arasında Pegasus’un mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 15 Mart – 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Barselona, Madrid, Roma, Milano, Bolonya, Paris, Atina, Prag, Budapeşte ve Viyana biletlerinde yüzde 40 indirim fırsatı yakalıyor.

Pegasus’un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve Sevgililer Günü kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabiliniyor. Kampanya biletleri, sadece Pegasus’un mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor

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