'Paylaşımları siyasi' diye müzisyene konser yasağı

Karabük’te düzenlenmesi planlanan Kemal Dinç konseri ‘savaş karşıtı’ paylaşımları nedeniyle yasaklandı.

Müzisyen Kemal Dinç’in 23 Şubat’ta Karabük Üniversitesi’nde vereceği konser, sosyal medyadaki savaş karşıtı paylaşımları gerekçe gösterilerek yasaklandı. Konser için rektörlüğe dilekçe yazarak başvuranda bulunan Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine rektörlük, Dinç’in sosyal medyada araştırıldığı ve paylaşımlarının siyasi bulunduğu için konsere izin veremeyeceklerini söyledi.

DİNÇ, KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evrensel’de yer alan habere göre Kemal Dinç, “İnsanları susan, onaylayan veya karşı olanlar gibi sınıflandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Zira değişen dengeler düşünceleri de etkileyebiliyor. Savaşa alkış tutan sanatçıların gerçekte ne savaşı desteklediklerini, ne de bu iktidarla barışık olduklarını sanmıyorum. Onları ilgilendiren güç taraftarı olup mevki ve kariyerlerini korumak, yani mesele vatan millet değil” diyerek rektörlüğün kararına tepki gösterdi.