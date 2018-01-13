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13.01.2018 10:15

Pastadan zehirlendikleri şüphesiyle 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Pastadan zehirlendikleri şüphesiyle 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Konya'da ilkokul öğrencisi 10 çocuk, okulda yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Karatay İzzet Bezirci İlkokulu'nda aynı sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci, ders arasında yedikleri pastanın ardından rahatsızlandı.

Okul yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. Mide bulantısı şikayeti görülen öğrenciler, ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere pastadan numune aldı.

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