  • BIST 115.023
  • Altın 159,166
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,4947
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
10.01.2018 08:15

Parkın ortasında arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti

»
Parkın ortasında arkadaşını bıçaklayıp, boğazını kesti
BURSA’da 48 yaşındaki Yılmaz Koçak, birlikte içki içtiği arkadaşı 57 yaşındaki Celil Tükenmez’i, çıkan tartışmanın ardından çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında önce kalbinden bıçakladı, ardından boğazını keserek öldürdü.

Olaydan sonra kaçmak isterken çevredekilerin yakalayıp linç etmek istediği zanlı Koçak'ı, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Olay bu akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam semtindeki parkta meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında vatandaşların ayırmak isteği ikili birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sırasında Yılmaz Koçak üzerinde bulunan ekmek bıçağını çıkararak çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Celil Tükenmez’in kalbine saplayıp, ardından kanlar içerisinde yerde yatan arkadaşının boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekipleri ve polise bildirdiler. Bu arada arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Yılmaz Koçak, olaydan sonra kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri Celil Tükenmez’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise vatandaşların linç etmek istediği zanlı Koçak'ı öfkeli kalabalığın elinden kurtararak, tedavisi için Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü.

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU

Ölen Celil Tükenmez’in kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldığı ve 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biber gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı10 Ocak 2018 Çarşamba 02:43
  • ABD'li askerler satılan Adanalı kardeşlerin inanılmaz hikayesi!10 Ocak 2018 Çarşamba 02:39
  • 4 iş adamı için tutuklama talebi10 Ocak 2018 Çarşamba 01:34
  • Ünlü iş adamından 4 gündür haber alınamıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 01:28
  • Şoke eden ihmal: Anjio olan hastaya...10 Ocak 2018 Çarşamba 01:23
  • Tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı ama...09 Ocak 2018 Salı 23:27
  • Hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat hayatının şokunu yaşadı09 Ocak 2018 Salı 21:36
  • Sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunu öpen taciz şüphelisi tutuklandı09 Ocak 2018 Salı 21:05
  • Öğretmen tacizini muhabbet kuşları ortaya çıkardı09 Ocak 2018 Salı 20:53
  • Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kalmışlar09 Ocak 2018 Salı 20:22
    • FOTO GALERİ
    • Yürek dağladı: Oğlum aç öldü!
    • Yıllarca aksi müşterisiyle uğraştı ama...
    • Bu köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • CHP'nin Başkan Adayı Kim Olacak?
    • Bülent Tezcan'dan OHAL tepkisi: Bonzai bağımlılığı gibi oldu
    • TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere dini sorular
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti