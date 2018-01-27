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27.01.2018 07:15

Parasını alamayınca boyadığı dairenin balkonunda intihara kalkıştı

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Parasını alamayınca boyadığı dairenin balkonunda intihara kalkıştı
Parasını alamayınca boyadığı dairenin balkonuna çıkıp intihar etmek istediAntalya'da, boyadığı daireye karşılık alacağı olan 900 TL'nin ödenmediğini iddia eden Ahmet Şahin, boyadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi.

 Antalya'da, boyadığı daireye karşılık alacağı olan 900 TL'nin ödenmediğini iddia eden Ahmet Şahin, boyadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar edeceğini söyledi. Şahin, ev sahibi H.U.?dan alacağının tahsil edilmesi üzerine eylemine son verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3840 Sokak Kepez Elektik Sitesi 1'inci Blok 5'inci kattaki dairede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Boyacılık ve tadilat işi yapan Ahmet Şahin, 10 katlı binanın 5'inci kattaki dairenin sahibi H.U. ile dairenin tamamını boyaması karşılığında 600 TL'ye anlaştı. Boyama işinin tamamlanmasının ardından H.U. anlaştıkları üzere Ahmet Şahin'e 600 TL verdi. Dairenin tamamının yanı sıra kapı ve pencereleri de boyadığını belirten Şahin, H.U.?den 900 TL daha talep etti. İstediği parayı alamayan Ahmet Şahin akşam saatlerinde daire sahibiyle görüşmek üzere eve geldi. İkili bir süre görüştükten sonra Şahin, dairenin balkonuna çıkarak intihar etmek istediğini söyledi.

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Olayı gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarak güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de hazırda bekledi. Polis ekipleri daireye çıkarak bir süre Ahmet Şahin ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman balkonun demir korkulukları üzerine çıkan Şahin, eline aldığı bir taş parçasıyla aşağıdaki meraklı kalabalı tehdit ederek gitmelerini istedi. Polis ekipleri bütün çabalarına rağmen Ahmet Şahin'i ikna edemedi. Son çare ev sahibi H.U.?den alınan 900 TL'nin verilmesi üzerine Ahmet Şahin eylemine son vererek balkondan indi. Şahin, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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