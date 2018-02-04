  • BIST 118.119
  • Altın 161,798
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
05.02.2018 00:45

Papa'dan tüm dünyaya 'oruç' tutun çağrısı

»
Papa'dan tüm dünyaya 'oruç' tutun çağrısı
Papa Francis tüm Katolik dünyasını ve diğer dinlere inananları, 23 Şubatta "şiddete ve savaşa hayır demek için" dua etmeye, oruç tutmaya ve barış girişimlerinde bulunmaya çağırdı.

Aziz Peter Meydanı'nda binlerce kişiye konuşan Papa Francis, bu çağrıyı dünya genelinde birçok ihtilafın trajik bir şekilde uzaması sebebiyle yaptığını söyledi. Papa konuşmasında, "Herkesin kendi vicdanına Tanru huzurunda barış için ne yapabilirim diye sorması gerekir" dedi.

23 Şubat, Katolik Kilisesi mensuplarının oruç tuttuğu ve hayır yaptığı, tövbe ettikleri Paskalya öncesi perhiz haftasının ilk Cuma gününe denk geliyor.

Katolik ve Hristiyan olmayanları da bu girişime özellikle davet eden Papa, dua ve oruçların Kongo Demokratik Cumhuriyetindeki siyasi karışıklıklara ve Güney Sudan'da hala süren iç savaşa ithaf edilebileceğini söyledi.

Papa gittikçe yaygınlaşan israf kültürünü de eleştirdi ve Madagaskar'da tufan felaketinin ardından zor durumda kalanlara da iyi dileklerini iletti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslılar başkanlık seçiminin 2. turu için sandık başında04 Şubat 2018 Pazar 09:39
  • İngiltere'de Viking savaşçılarına ait toplu mezar bulundu04 Şubat 2018 Pazar 09:22
  • Pitonlara yavru köpekleri yedirdiler!04 Şubat 2018 Pazar 08:24
  • İngiltere'de bir Türk bıçaklı saldırıyla öldürüldü04 Şubat 2018 Pazar 08:19
  • ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e çıktı04 Şubat 2018 Pazar 08:09
  • Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 11 ölü03 Şubat 2018 Cumartesi 22:22
  • Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü03 Şubat 2018 Cumartesi 19:58
  • Şili yasta... Futbolcular hayatını kaybetti03 Şubat 2018 Cumartesi 17:47
  • İran'dan flaş Türkiye açıklaması!03 Şubat 2018 Cumartesi 17:03
  • Rusya'dan ABD'ye çok sert nükleer silah uyarısı03 Şubat 2018 Cumartesi 16:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti