  • BIST 116.856
  • Altın 160,984
  • Dolar 3,7699
  • Euro 4,6154
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
19.01.2018 01:55

Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi

»
Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Şili ziyareti sırasında uçakta iki kabin görevlisinin nikâhını kıydı. Böylece ilk kez bir papanın, uçakta evlenme töreni gerçekleştirdiği belirtildi.

Hafta başında ulaştığı Şili'ye bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Papa Francesco, başkent Santiago’dan Iquique'ye, Latam Havayolları’ndan tahsis edilen uçakla uçuşu sırasında sürpriz bir eylemde bulundu.

Papa’ya seyahatinde eşlik eden gazetecilerin aktardıklarına göre; Şili’de 2010 yılında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, dini nikâhlarının kıyılacağı Katolik kilisesi yıkılan kabin görevlileri Carlos Ciuffardi Elorriaga ve Paula Podest Ruiz, sadece belediye töreniyle evlendi.

Biri 3, diğeri 6 yaşında iki kız çocukları bulunan çift, uçakta Papa’nın yanına gidip, birlikte fotoğraf çektirerek, ondan kendilerini kutsamasını istedi.

36 bin fitte nikâh

Sohbetleri sırasında çiftin kilise nikâhı kıymadıklarını öğrenen Papa, hemen orada, 36 bin fit yükseklikte dinî bir tören düzenlemeyi önerdi. Papa, “Emin misiniz?” diye kendisine soran çifte “Ya siz, emin misiniz?” diye sordu gülümseyerek.

Böylece tören teklifini kabul eden çiftin şahitliklerini, havayolu şirketinin üst yöneticisi Ignacio Cueto ve Katolik din adamı monsenyör Mauricio Rueda yaptı.

41 yaşındaki Carlos Ciuffardi Elorriaga ve 39 yaşındaki eşi Paula Podest Ruiz, daha sonra yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Elorriaga, tören sırasında Papa’nın kendilerine, “Bu tarihî bir şey; daha önce hiçbir papa uçakta nikâh kıymamıştı. Bu yaptığınız kutsal şeyin, dünyanın her yerindeki diğer çiftlere örnek olmasını dilerim,” dediğini söyledi.  

Çiftin evlilik kaydı, boş bir dosya kâğıdına tutulurken, Papa Francesco, düğün hediyesi olarak onlara birer tespih hediye etti.

Bu törenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden çiftin, mutluluktan ağladığı belirtildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke de, “Büyük bir sürpriz ve büyük bir sevinç,” diye ifade ettiği nikâh törenin geçerli olduğunu, “Her şey resmîyete uygun. Tanıklar vardı, belgesi de var,” sözleriyle değerlendirdi.



Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa uçakta iki kabin görevlisini evlendirdi18 Ocak 2018 Perşembe 21:44
  • Pentagon'dan 'ordu' açıklaması: "Eğitimden geçiriyoruz"18 Ocak 2018 Perşembe 21:02
  • Zihinsel engelli gence yıllarca kölelik yaptırdılar18 Ocak 2018 Perşembe 20:14
  • Hakan Atilla davasının yargıcından flaş karar!18 Ocak 2018 Perşembe 19:46
  • Kızının paylaşımı olay oldu: Michael jackson ölmedi mi?18 Ocak 2018 Perşembe 19:21
  • Cezaevinde isyan çıktı: 123 mahkum hücrelerine dönmeyi reddediyor18 Ocak 2018 Perşembe 16:02
  • Haniye'den sert açıklama18 Ocak 2018 Perşembe 15:25
  • Trump'ın oğlunun itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu18 Ocak 2018 Perşembe 15:06
  • Suriye'den FLAŞ açıklama: Türk savaş uçakları saldırırsa...18 Ocak 2018 Perşembe 14:55
  • Merkel'in bu halini görenler şok oldu!18 Ocak 2018 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    • Vücudu kaskatı dondu; sonrasında olanlar hayrete düşürdü
    • Ünlü çift evliliklerinin 30. yıl dönümünü kutluyor
    • Kızının paylaşımı olay oldu: Michael jackson ölmedi mi?
    VİDEO GALERİ
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu dakikalar
    • Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı yayınlandı!
    • Türk ve Yunan botları arasında hareketli anlar kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti