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30.12.2017 13:25
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Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor

Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
Balkonda pantolon silkeleyen kadının videosu paylaşım rekoru kırıyor! Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler, "At aşağı sen de kurtul pantolon da kurtulsun" yorumunu yapıyor...

Balkonda pantolon silkeleyen kadının videosu paylaşım rekoru kırıyor! Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler, "At aşağı sen de kurtul pantolon da kurtulsun" yorumunu yapıyor...

İzlenme: 1096
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