Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor

Balkonda pantolon silkeleyen kadının videosu paylaşım rekoru kırıyor! Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler, "At aşağı sen de kurtul pantolon da kurtulsun" yorumunu yapıyor...
30 Aralık 2017 Cumartesi 10:32
Balkonda pantolon silkeleyen kadının videosu paylaşım rekoru kırıyor! Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler, "At aşağı sen de kurtul pantolon da kurtulsun" yorumunu yapıyor...
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