Pakistanlı cinayetinde 4 tutuklama

Önceki akşam, Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak'ta meydana gelen olayda alacak verecek meselesi nedeniyle Pakistanlı 2 grup arasında çıkan kavgada Fida Ahmet bıçaklanarak öldürüldü. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.N., M.K., M.N. ve N.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.M. ise serbest bırakılırken sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.
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