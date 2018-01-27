Pakistanlı cinayetinde 4 tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Pakistan uyruklu 29 yaşındaki Fida Ahmet'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken, 4 kişi tutuklandı.

Önceki akşam, Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak'ta meydana gelen olayda alacak verecek meselesi nedeniyle Pakistanlı 2 grup arasında çıkan kavgada Fida Ahmet bıçaklanarak öldürüldü. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.N., M.K., M.N. ve N.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.M. ise serbest bırakılırken sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.